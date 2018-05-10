T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da otomobil kayalıklara çarptı: 6 yaralı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp kayalıklara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

10 Mayıs 2018 21:26

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp kayalıklara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Akseki- Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde, Hulusi Bayraktar yönetimindeki 42 BHY 68 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç kayalıklara çarparak durdu. Kazada, sürücü Hulusi Bayraktar ile araçtaki Ferah Aktaş, Şerife Satılmış, Ahmet, Zeynep ve Samet Çelik yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralıların tedavisi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AdemAntalya DHAANTALYA AksekiAkseki ManavgatManayıtBayraktarBHYKazadaHulusi BayraktarFerah AktaşSatılmış Ahmet ZeynepSametManavgat Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24