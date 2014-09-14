Antalya'da otobüs dereye uçtu: 13 ölü, 31 yaralı!

Antalya-Isparta karayolunun 50'nci kilometresinde tur otobüsü şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'dan yola çıkan ve Berberler Odası üyelerini tur amacıyla Antalya'nın Manavgat İlçesi'ne bağlı turistik Side Mahallesi'ne getiren 3 otobüsten biri saat 05.00 sıralarında şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

Kaza yerine Antalya ve Isparta'dan çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Vali: 6 yaralının durumu ağır

Burdur Valisi Hasan Kürklü, Antalya-Isparta karayolunda meydana gelen kazada 13 kişinin öldüğünü, 31 kişinin de yaralandığını söyledi. Vali Kürklü, yolcu otobüsünün Antalya-Isparta karayolu Çobanpınarı mevkisinde devrilmesi üzerine kaza yerine gelerek, olayla ilgili bilgi aldı.

Kürklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Berberler Odası'nın düzenlenmiş olduğu bir geziye giden oda üyelerini taşıyan yolcu otobüsünün, saat 05.45 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiğini söyledi. Kazada ilk belirlemelere gire 13 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Kürklü, 31 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğunu vurgulayan Kürklü, "Yaralılar, Bucak, Isparta ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.