Antalya'da otellerde doluluk yüzde 100'ü aştı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 100\'ü de aştı. Oteller, birden fazla oda tutan aileleri villalarına taşıyarak, kapasitelerini zorluyor.

Kurban Bayramı nedeniyle 10 günlük tatil bugün başladı. Çok sayıda vatandaş tatil beldelerine akın ediyor. Turizm kenti Antalya\'da da bayram dolayısıyla büyük hareketlilik yaşanıyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nin yanı sıra Antalya Havalimanı\'nda büyük yoğunluk var. Yerli turistlerle birkaç gün önce tamamen dolan otellerin doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 100\'ün üzerinde çıktı. Oteller, birden fazla oda tutan kalabalık aileleri villalara taşıyarak, kapasitelerinin üzerine çıkmaya başladı.

KONAKLAMA SÜRESİ ARTTI

Belek\'teki Gloria Otel\'in Genel Müdürü Cem Uzan, bayram tatilinin 10 güne çıkartılmasının turizmi çok olumlu etkilediğini söyledi. Bayram öncesi gelenlerin sayısının çok ciddi şekilde arttığını kaydeden Uzan, bayram sonunda da konaklamanın 2-3 gün daha arttığını vurguladı. Uzan, \"Konaklamalar ortalama 6- 7 güne çıktı. Otellerin doluluk oranı yüzde 101\'e ulaştı. Bünyemizdeki 3 otel de tamamen doldu. Türk misafirlerimizin oranı yüzde 40\'a yaklaştı. 5 Eylül\'e kadar tam doluluğumuz devam edecek. 19 Eylül\'e kadar da bir düşüş olacak. Daha sonra tekrar yükselecek ve yüzdeler 90 civarında devam edecek\" diye konuştu.

Bu yılki turist rakamlarının 2015\'e yakın olmasını beklediğini belirten Cem Uzan, gelecek yıl ise 2014 yılına sayı açısından yaklaşmayı umduklarını söyledi. Uzan, \"Gelecek yıla umutla bakıyorum. Türkiye\'de bundan sonra turizm iyi gider, bu yıldan sonra da düşmez diye düşünüyorum\" diye değerlendirmede bulundu.

15 EYLÜL\'E KADAR TAM DOLU

Regnum Otel\'in Genel Müdürü Geylan Dursunoğlu da yöneticisi olduğu otelin yanı sıra Antalya\'daki bütün otellerin tamamen dolduğunu hatırlattı. Okullar açılmadan önce birçok ailenin tatile çıkmak istediğini, bayram tatilinin de bu döneme denk gelmesiyle büyük hareketlilik yaşandığını söyledi. Türkler\'in ortalama otellerden 5- 6 günlük tatil planladığını kaydeden Dursunoğlu, \"Belek bölgesi olarak doluluk yüzde 100\'ün üzerine çıkmış durumda. Bu da bütün turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Kış öncesi bu kadar doluluk turizmci için çok güzel bir gelişme. Tam doluluk oranımız 15 Eylül\'e kadar devam edecek\" dedi.

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