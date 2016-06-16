T24 LogoT24 Logo
Çevre

Antalya'da oteller bölgesinde orman yangını!

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

16 Haziran 2016 18:36

Antalya’nın turizm bölgesi Kundu’da otellere yakın noktadaki ormanlık alanda yangın başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekini sevk edildi

Hürriyet'in haberine göre, Serik’in Kumköy Mahallesi Kundu-Belek Yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan orman yangınına 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile Orman Antalya Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Antalya Büyükşehir belediyesine itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

ETİKETLER

Antalyaormanyangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24