Antalya'da oteller bölgesinde orman yangını!

Antalya’nın turizm bölgesi Kundu’da otellere yakın noktadaki ormanlık alanda yangın başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekini sevk edildi

Hürriyet'in haberine göre, Serik’in Kumköy Mahallesi Kundu-Belek Yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan orman yangınına 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile Orman Antalya Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Antalya Büyükşehir belediyesine itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.