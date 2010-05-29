Antalya'da otelde çıkan yangın kontrol altında

T24 - Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangın, kontrol altına alındı.



Kemer ilçesindeki beş yıldızlı The Maxim Oteli'nin idari bina bölümünde çıkan yangın, Kemer Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmaları devam eden yangının, otelin bilgi işlem odasındaki elektrik kontağından çıktığı belirtildi.



Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle itfaiye ekiplerince otelin dışına çıkarılan turistlerin, yeniden otele alındığı kaydedildi.





