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Çevre

Antalya'da ormanlık alanda yangın

Yangına 7 helikopter, 3 uçak,42 arazöz, 4 dozer ile müdahale edildi

07 Eylül 2017 15:37

Antalya'da sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkisindeki ormanlık alanda saat 02.30'da belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Antalya-Isparta karayolundan da görülen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 3 uçak,42 arazöz, 4 dozer ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Sarp bir arazide çıkan ve ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köylülerden Ali Kayış, aynı bölgede sürekli yangın çıktığını belirterek, "Gece bir arkadaşımın telefonuyla uyandık. Hemen evden çıkarak koştuk. Ancak kısa sürede yangın yerleşim yerlerine kadar indi. Şansımız varmış ki evlere sıçramadan kontrol altına alındı" dedi.

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