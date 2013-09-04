Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gebiz beldesi Yumaklar köyünde başlayan orman yangınına 7 helikopter, 3 amfibik uçak, 25 arazöz, su tankerleri ve yer ekipleriyle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisi ve arazinin sarp olması nedeniyle ekipler yangın söndürme çalışmalarında güçlük yaşıyor.

Serik Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin söndürme çalışmalarını güçlükle yürüttüğünü bildirdi. Yangın nedeniyle can kaybı olmadığını vurgulayan Rüstemoğlu, "Yangın nedeniyle kullanılmayan bir ev yandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Şu anda yerleşim yerleriyle ilgili bir risk söz konusu değil" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde de orman yangını başladı

Milas ilçesine bağlı Ören beldesi Kale mevkisindeki zeytinlik alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Hızla büyüyen yangına, havadan 2 uçak, 3 helikopter, karadan 10 arazöz, 80 orman işçisi ve Ören Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Bodrum'da da Yokuşbaşı Mahallesinde villaların bulunduğu bölgedeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk olarak villa sahipleri ile bölgedeki vatandaşlar bahçe hortumlarıyla müdahale etti. Daha sonra bölgeye gelen Bodrum, Konacık, Ortakent-Yahşi belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.