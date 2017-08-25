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Antalya'da orman yangını (2) - yeniden

Namık Kemal KILINÇ- Hasan DEMİRBAŞ/SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

25 Ağustos 2017 20:31

Namık Kemal KILINÇ- Hasan DEMİRBAŞ/SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.
Bucak Köyü Mahallesi Kuşcalı mevkiinde Köprülü Çay Irmağı kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, geniş bir alanda etkili olmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 2 iş makinesi, 3 su tankeri, çok sayıda itfaiye aracı ile orman işçisi sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, evlere de sıçradı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken, yangında Tevfik Vural\'a ait tek katlı ev ile samanlık yandı. Bucak Köyü ve Sarıabalı mahalleleri arasında devam eden yangın bölgedeki narenciye bahçeleri, Bucak Köyü Mahallesi mezarlığı ile bazı elektrik direklerine de zarar verdi. Bir ahırdaki küçükbaş hayvanlar ise bölge sakinleri tarafından tahliye edilerek kurtarıldı.
Küçükbaş hayvanların sahibi İsmihan Vural, gözyaşı dökerek hayvanlarının son anda yanmaktan kurtarıldığını söyledi. Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, yangına havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirterek, \"Var gücümüzle müdahale ediyoruz, büyük bir sıkıntı olmadan söndürmeye çalışıyoruz\" dedi.

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