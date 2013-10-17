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Çevre

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde Zeytinada Köyü Karapınar mevkiinde saat 16.30 sıralarında başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

17 Ekim 2013 20:43

Elektrik tellerindeki kısa devre nedeniyle başladığı tahmin edilen orman yangınına, Gazipaşa Orman İşletme ekipleri ile jandarma müdahale etti.
Ayrıca bir yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına katıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etmekte güçlük çekiliyor.
 

3 gün önce de yanmıştı

 
14 Ekim'de de aynı bölgede orman yangını çıkmış, Alanya, Manavgat, orman işletme müdürlüklerine bağlı 160 orman işçisi, iş makineleri, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile 6 helikopterin müdahalesiyle, zorlukla söndürülebilmişti. Yangından 120 hektar orman etkilenmişti.

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