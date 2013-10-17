Antalya'da orman yangını

Elektrik tellerindeki kısa devre nedeniyle başladığı tahmin edilen orman yangınına, Gazipaşa Orman İşletme ekipleri ile jandarma müdahale etti.

Ayrıca bir yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına katıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etmekte güçlük çekiliyor.

3 gün önce de yanmıştı

14 Ekim'de de aynı bölgede orman yangını çıkmış, Alanya, Manavgat, orman işletme müdürlüklerine bağlı 160 orman işçisi, iş makineleri, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile 6 helikopterin müdahalesiyle, zorlukla söndürülebilmişti. Yangından 120 hektar orman etkilenmişti.