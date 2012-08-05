Antalya'da orman yangını!

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda 6 hektar alan zarar gördü.

Merkez Duraliler Mahallesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) depolama alanında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı, 3 yangın söndürme helikopteri ile 8 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bazı vatandaşlar, bahçelerine de sıçrayan yangını kendi imkanları ile söndürdü. Ekiplerin yaptığı çalışma ile söndürülen yangında 6 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtti.

Öte yandan aynı saatlerde Korkuteli Yolu Bayatbademleri köyünde ormanlık alanda başlayan orman yangını da kontrol altına alındı. Bir yangın söndürme uçağı, 3 yangın söndürme helikopteri ile 5 yer ekibinin müdahale ettiği yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yetkililer yangının, mangal ateşini yanmış halde unutan piknikçilerden kaynaklandığının bildirdi.