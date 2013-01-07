Antalya'da orman alanında maden için 100 adet izin verildi

Hülya Karabağlı/ Ankara

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya’da ormanlık alanlarda 356 hektarlık bölümde 100 adet izin verildiğini söyledi.

Bakan Eroğlu, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki “Antalya taş ocaklarından mağdur durumda. Antalya’da 3 bin 627 ruhsat verilmiş. Dağlar, ormanlar delik deşik. Bu tahribatların önlenmesi için Bakanlık ne önlem alacaktır” sorusunu yanıtladı. Maden izinleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verildiğine dikkat çeken Eroğlu, “ Bakanlığımca Antalya ilinde 356 hektar orman alanında 100 adet izin verilmiştir. Verilen maden izinleri sebebiyle orman alanlarında meydana gelen bozulmalar, rehabilite ettirilerek teslim alınmaktadır” dedi.

Lakır Vadisi’ndeki HES projeleri konusunda da bilgi veren Eroğlu, “Alakır Vadisi’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından lisans almış firmalara toplam 3 adet HES projesi için izin verilmiştir. Verilen izinlerden alınan taahhütnameler doğrultusunda gerekli kontroller yapılmaktadır” dedi.