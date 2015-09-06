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Yaşam

Antalya'da ölen İngiliz turistin cenazesi 10 gün rehin kaldı

Yaklaşık 90 bin liralık hastane masrafı krize neden oldu

06 Eylül 2015 11:37

Antalya tatilinde kalp krizi geçirip ölen İngiliz turist Raymond John Kippin’in cenazesi, sigorta firmasıyla ailenin anlaşmazlığı nedeniyle 10 gün hastanede kaldı.

İngiliz  Raymond John Kippin (53), 21 Ağustos’ta Antalya’nın Side Mahallesi'nde tatil yaptığı otelde kalp krizi geçirdi. Side Özel Anadolu Hastanesi’nde anjiyo yapılan İngiliz turist, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Sigorta firması 27 bin Euro (yaklaşık 90 bin TL) tutan hastane masrafını ödemeyi reddedince İngiliz turistin cenazesi hastanenin morgunda kaldı. Turistin ailesi de İngiltere’ye döndü. Yaşanan bu sorun İngiliz Daily Mail gazetesinde haber oldu.

Bu haberin ardından cenazenin 10 gün Türkiye’de rehin kalmasına sebep olan kriz çözüldü. Side Özel Anadolu Hastanesi sahibi İrfan Erdoğan, cenazeyi dün öğleden sonra nakil firmasına teslim ettiklerini söyledi.

Erdoğan, “Cenazenin rehin kalması diye bir şey söz konusu değil. Ödeme yapılmasa dahi ailesi veya sigorta şirketi, cenazeyi vefat günü bile alabilirdi. Cenazenin nakil masrafları konusunda aile ile sigorta şirketinin arasında karar vermesi beklendi. Bizim hastanemizle ilgili bir durum söz konusu değil” dedi.

Sigorta şirketinin hastane masraflarını ödemeye kesinlikle yanaşmadığını belirten İrfan Erdoğan, ailenin ödemeyi kabul ettiğini ve bir firmayla anlaşarak cenazeyi dün aldırdığını kaydetti.

 

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