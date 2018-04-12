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Antalya'da olaylı ihale güvenlik gerekçesiyle ertelendi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki 139 parselin satış ihalesi, çıkan olaylar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle ertelendi

12 Nisan 2018 19:03

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, Muratpaşa Belediyesi\'nin Ermenek Mahallesi\'ndeki 139 parselin satış ihalesi, çıkan olaylar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle ertelendi.
Muratpaşa Belediyesi\'nce Ermenek\'teki 139 taşınmazını Değirmenönü Kültür Merkezi\'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı. İhaleye katılmak için merkez önünde toplanan mahalleli, dışarıdan katılanlara tepki gösterdi. İhale sırasında fenalaşan Ayşe Karaçöl, ambulansla hastaneye götürüldü. Bir kadının, ihaleye katılmak için girdiği salonda bulunanlara bağırması ve hakaret etmesi üzerine güvenlik personeli devreye girdi. Dışarı çıkarılmak istenen kadın, kendisini yere atıp, çıkmamak için direndi. Kadın, bu sırada araya giren yakınlarının ısrarı üzerine yerden kalkarak, dışarı çıktı. Gelişmeler üzerine ihale, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Mahalle muhtarı Hüseyin Elmalı ise mahalleliyi sakinleştirmeye çalıştı.
 
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