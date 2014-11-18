Antalya'da Oktoberfest artık düzenlenmeyecek

Antalya'da CHP'li Mustafa Akaydın'ın başkanlığı döneminde Büyükşehir Belediyesi'nin izniyle 5 yıldır belediyeye ait Cam Piramit alanında sonbahar aylarında düzenlenen Almanların dünyaca ünlü hasat bayramı ve bira festivali Oktoberfest, bu yıl Eylül sonunda yapılması gerekirken, belediye yönetiminin değişmesi nedeniyle yapılmadı.

Belediyenin CHP'de olduğu dönemde düzenlenirken başta dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Menderes Türel ve AKP'nin üst kadroları tarafından büyük eleştiriler yöneltilen Oktoberfest, artık düzenlenmeyecek.

Oktoberfest'in düzenleyicisi Turset Project Management firması sahibi Özgür Emeklioğlu, seçimden önce ve sonrasında Başkan Menderes Türel'in bu konudaki kararlılığı ve tavrının net olduğunu belirterek, ''Bizler kendisinin kararlarına ve uygulamalarına saygılıyız. Kendilerinin ve diğer devlet büyüklerinin manevi destekleri olmadan uluslararası bir boyutta organizasyonun gerçekleşmesi çok zor'' dedi.

'Antalya'nın markalaşmasında etkisi vardı'

Oktobefest'in Antalya'ya faydalarının başında kentin imajını gösteren Emeklioğlu, dünyanın 30'dan fazla marka şehrinde Oktoberfest'in yapıldığını, Antalya'da da yapılabiliyor olmasının kentin markalaşma sürecine etkisi bulunduğu ve çok kültürlü olduğunu gösterdiğini kaydetti. Özgür Emeklioğlu, bu festivalin yaklaşık 50 bin kişilik bir hareket oluşturduğu, yüzlerce sektöre gelir yarattığı, toplum açısından moral sağlama, farklı bir şehirde üniversiteye başlayan gençlerin kaynaşması gibi yararları olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.