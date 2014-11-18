Menderes Türel: Kadınlar Plajı'nı yaygınlaştıracağız

Antalya'da "Kadınlar Plajı"nı hizmete sokan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kadınlar için yeni özel plajların açılacağını söyledi. Türel, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne katılmama kararı alan Fazıl Say için ise "Biz aynı zamanda sanatçının zeki, çevik ve ahlaklısını seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya’da internet medyası gazetecileriyle bir araya gelen Antalya Büyekşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, cnnturk.com’un sorularını cevapladı.

Cnnturk.com'un “Seçimlerden hemen sonra ilk olarak Kadınlar Plajı’nı açtınız. ilin beklentisi bu yönde miydi, sizlere bu konuda talep mi geldi?” sorusuna “Kadınlar Plajı, bir ihtiyaçtı. Biz bu konuda özgürlükleri yayalım düşüncesi içindeyiz. Başörtülü insanlar da rahat bir ortamda denize girmek istiyor. Bu konuda çok ciddi talep vardı, ve insanlar da memnun. Orada denize giren CHP’li kadınlar da bu durumdan memnun” dedi.

“Allah orayı ayırmış zaten”

Türel, “Bizim kadınlar plajımız doğal olarak ayrılmış öyle ortada bir perde filan yok. Allah orayı ayırmış zaten. Ortadan ırmak geçiyor, ağaçlar kapatmış” ifadelerini kullandı. Türel, “Bu tür plajlar devam edecek mi?” sorusuna ise “Kadınlar Plajı genişletilecek. Mümkün olursa bunları yaymaya çalışacağım” dedi.

Fazıl Say'a: Sanatçının zeki, çevik ve ahlaklısını seviyoruz

Menderes Türel, Antalya’da yerel seçimleri kazanınca, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne katılmama kararı alan Fazıl Say’a da cevap verdi, "Fazıl Say’a kırgınım. Ama kırgınlıklıklarımızı işin içine sokmayı istemeyiz. Fazıl Say bu sene de konser için gelmedi. Biz de zorla getirecek halimiz yok” dedi. Türel, “Sanatçının zeki, çevik ve ahlaklısını seviyoruz. Ben ona hala bir şey demedim. Ama o bize kendisine yakıştıramadığımız şeyler söyledi. Kem söz sahibine aittir” diye konuştu.

'Yılmaz Erdoğan’ı çadırda mı yatıracaktık?'

Altın Portakal Film festivalinde jüri başkanlığı yapan Yılmaz Erdoğan'ın konakladığı otelin ücretiyle ilgili tartışmalara da yanıt veren Menderes Türel, “Büyük sanatçılara değer vermek lazım. Onu pansiyonda mı yatıralım? Kaldı ki konakladığı otelin bedeli de sponsorlukla karşılanmış. Ama biz de karşılarsak ne olacak ki? Sanata verilen değerdir. Biz bu insanları çadırda mı yatıracağız” dedi.

'Raylı sistem için referandum yaptık'

İldeki kentsel dönüşümle ilgili de konuşan Menderes Türel, bu konuda şu bilgileri verdi: “Kentsel dönüşümde üç ayak üzerinde duruyoruz. Birincisi değer artışı öngören, sosyal yaşamın canlanması için; yani kalite için... Örneğin Kepez altı santral bölgesi. İkincisi güvenlik sıkıntısı olan yerlerde sosyal dönüşüm. Üçüncüsü ise tarihi alanlarda kentsel yenileme. Bütün bunları halka sorarak yapacağım. Raylı sistem için referandum yaptık mesela. 8 bin 400 kişi katıldı, yüzde 98.42 ‘yap’ dedi. Yaptıkça paylaşacağız.”

Her 3 alanda da düğmeye basıldığını belirten Türel, "Biz bu üç dönüşümü de Antalya'da başlatıyoruz. Ben bu projelerin halka sorularak yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.