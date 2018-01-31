Antalya'da ocak ayında papatyalar açtı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA kent merkezinde 2 bin 600 dönümde 22 bini zeytin olmak üzere 25 bin ağacın bulunduğu Zeytinpark\'a bahar geldi. Çocuklara doğa eğitimlerinin verildiği zeytinlik, papatya, anemon ve kır çiçekleriyle süslendi.

Antalya\'da hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla doğa canlandı. Kentin akciğeri olarak kabul edilen 2 bin 600 dönümlük Zeytinpark, papatya, anemon, ekşi yonca çiçeği, mor yıldız, sarı papatya ve çeşitli türlerdeki kır çiçekleriyle süslendi.

29.3 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ PARKURU

Papatyalar ve kır çiçekleriyle rengarenk olan Zeytinpark\'ta, doğa yürüyüşü ve bisiklet parkurları da bulunuyor. Toplam uzunluğu 29.3 kilometrelik 7 parkurun bulunduğu zeytinlikte, bu parkurlar sincap, tavşan, kelebek, karınca, kertenkele, kuş ve kaplumbağa olarak isimlendirildi. Tamamen doğal alandaki bisiklet parkuru ise 6 kilometre.

25 BİN AĞAÇ

Antalya Ticaret Borsası, 1935\'li yıllarda 22 bin dönümken şehirleşmenin ve betonlaşmanın etkisiyle 2 bin 600 dönüme kadar düşen Vakıf Zeytinliği\'ni yaklaşık 5 yıl önce doğasının korunması ve ranta kurban edilmemesi için 20 yıllığına kiraladı. 22 bini zeytin ağacı yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Zeytinpark, bozulmamış doğal ortamıyla onlarca çeşit ağaç, bitki ve yabani hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.

610 MİLYON METREKÜP KARBONDİOKSİTİ TEMİZLİYOR

Sahip olduğu ağaç yapısıyla kent merkezinde her yıl 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp karbondioksiti temizleyen Zeytinpark\'ta, doğa akademisi ve doğa yürüyüşü şeklinde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Doğa akademilerinde Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında çocukların doğayla bağlarının güçlendirilmesi sağlanıyor.

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