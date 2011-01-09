-ANTALYA'DA OCAK AYINDA DENİZ KEYFİ ANTALYA (A.A) - 09.01.2011 - Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Ocak ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Meteoroloji Bölgesel Hava Tahmin Merkezinden alınan bilgiye göre, Antalya'da günün en yüksek hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere ve parklara adeta akın etti. Kimi vatandaşlar Konyaaltı Plajında güneşlenip kitap ve gazete okurken, kimileri ise Ocak ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Antalyalılar, güneşli havada sahil bandında yürüyüş yaptı, balık tuttu.