Antalya'da müdür yardımcısı, öğrenciye tacizden tutuklandı

Antalya'da bir lisede başı ağrıyan lise öğrencisini taciz ettiği ileri sürülen Müdür Yardımcısı M.D. tutuklandı. Muratpaşa İlçesi’ndeki lise, arka arkaya iki taciz olayıyla gündeme geldi.

Okulun 12’nci sınıf öğrencisi S.Z.’nin şiddetli baş ağrısı nedeniyle eve gitmek için Müdür Yardımcısı M.D.’nin makam odasına girerek izin istedi. İddiaya göre M.D., kız öğrenciye ’Gel başına masaj yapayım’ diyerek dokunmaya başladı ve taciz etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Çınar'ın haberine göre, şikayet üzerine Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatılan M.D., açığa alındı. Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da hakkında soruşturma başlatılan müdür yardımcısı M.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Aynı okulda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmeni M.S., bir sınavda kopya çekerken yakalanan 5 öğrenciden 11’inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki E.T.’yi disiplin sürecine ilişkin görüşmeler sırasında, ’Senin cezan okuldan atılmak ama ben senin cezanı hafifleteceğim. Bir ev tutarım sana, hem kızım, hem eşim olursun’ gibi ifadelerle taciz ettiği gerekçesiyle açığa alınmış ve soruşturma başlatılmıştı.