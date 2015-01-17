T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Antalya'da müdür yardımcısı, öğrenciye tacizden tutuklandı

Şikayet üzerine Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatılan Müdür Yardımcısı M.D., açığa alındı

17 Ocak 2015 18:10

Antalya'da bir lisede başı ağrıyan lise öğrencisini taciz ettiği ileri sürülen Müdür Yardımcısı M.D. tutuklandı. Muratpaşa İlçesi’ndeki lise, arka arkaya iki taciz olayıyla gündeme geldi.

Okulun 12’nci sınıf öğrencisi S.Z.’nin şiddetli baş ağrısı nedeniyle eve gitmek için Müdür Yardımcısı M.D.’nin makam odasına girerek izin istedi. İddiaya göre M.D., kız öğrenciye ’Gel başına masaj yapayım’ diyerek dokunmaya başladı ve taciz etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Çınar'ın haberine göre, şikayet üzerine Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatılan M.D., açığa alındı. Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da hakkında soruşturma başlatılan müdür yardımcısı M.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Aynı okulda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmeni M.S., bir sınavda kopya çekerken yakalanan 5 öğrenciden 11’inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki E.T.’yi disiplin sürecine ilişkin görüşmeler sırasında, ’Senin cezan okuldan atılmak ama ben senin cezanı hafifleteceğim. Bir ev tutarım sana, hem kızım, hem eşim olursun’ gibi ifadelerle taciz ettiği gerekçesiyle açığa alınmış ve soruşturma başlatılmıştı.

 

ETİKETLER

antalyatacizokulmüdür yardımcısıliseRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıköğretmensoruşturmatutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24