Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü

T24 - Antalya'nın Demre ilçesinde bir motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.



Demre'ye bağlı Belören köyünde yapılan muhtarlık seçimlerini izledikten sonra ilçe merkezine dönen Bayram Yılmaz yönetimindeki 07 TC 391 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Gödeme Mahallesi yakınlarında 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Kazada, Bayram Yılmaz (48), eşi Ümmü Gülsüm (40) ve oğlu bir yaşındaki Ali Yılmaz kayalıklara çarptı. Yılmaz çifti ve 1 yaşındaki bebekleri olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Parçalanan cesetler, Demre Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Kaza yapan motosikletin 42 yıllık olduğu belirlendi. Demre Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma başlattı.