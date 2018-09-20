Antalya'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6\'sı Hindistan uyruklu 16 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli- Antalya yolunun Yazır Mahallesi yakınlarında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Korkuteli\'den Antalya\'ya yolcu taşımacılığı yapan Selçuk Bayır\'ın kullandığı 07 RC 969 plakalı minibüsle Antalya\'dan Denizli\'ye giden Hindistan uyruklu Tarun Jain Gayn\'ın (39) kullandığı 07 FDV 28 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan yolculardan Hatice Büyükyanar (27), Murat Çağlayan (5), Saadet Çağlayan (25), Harun Baysan (34), Mahmut Turan, Nuri Büyükoğlu (84), Ramazan Çekinir (75), Mehmet Sert, Nurten Sert, Kübra Okka ile hafif ticari araçtaki Tarun Jain Gyan, Sania Surejh Kumar (38), Fargya Naltar (39), Anjana Jain Podam (24), Nipun Jain Rrakash (25) ve Bıkan Chand Ratanlal (30) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Korkuteli ve Antalya\'daki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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