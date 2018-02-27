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Antalya'da meyve ağaçları çiçek açtı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle badem, şeftali ve nektarin ağaçları çiçek açtı

27 Şubat 2018 14:12

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle badem, şeftali ve nektarin ağaçları çiçek açtı.
Türkiye, son yılların en ılık kışını yaşıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, sahil bölgeleri ve özellikle Antalya\'da ilkbahar mevsimini andıran görüntülere neden oldu. Kentin birçok noktasında badem, erik, şeftali ve nektarin ağaçlarının çiçek açtığı görüldü.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salih Ülger, iklimin çok değiştiğini, küresel ısınmanın etkilerinin iyice hissedildiğini söyledi. Prof. Dr. Ülger, ağaçlardaki tomurcukların 200 ile 800 saat soğuklama ihtiyacını karşılamasının ardından çiçek açtığını, bu durumun sıcak bölgelerde normal olduğunu kaydetti. Çiçek açan badem ağaçlarının durumunun normal olduğunu belirten Prof. Dr. Ülger, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu anda Akdeniz bölgesinde çiçek açanlar badem ağaçları. İlk önce onlar açar. Uzun dönemlere de bakınca bazen bir hafta önce, bazen bir hafta sonra açmıştır. Çok anormal bir durum değil. Durumu anormal kılan kısım ise nektarin ve şeftali ağaçlarının çiçek açması. Bunlar bademe göre normalde 3 hafta ile 1 ay arasında geç açar. Yani normalde uyanmayacak meyve türleri, sıcaklık nedeniyle bu mevsimde uyanmış oluyor.\"
İÇ KESİMLERE \'MEYVELER ÖLEBİLİR\' UYARISI
Sahil bölgesi için erken çiçeklenmenin bir sakıncası olmadığını, ilerleyen günlerde don olasılığının düşük olduğunu anlatan Prof. Dr. Salih Ülger, Türkiye\'nin iç kesimlerindeki üreticiler için uyarıda bulundu. Rakımı 800\'leri aşan yerlerde don yaşanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ülger, “Nisan başı ile 15 Mayıs tarihleri arasında don olursa üretici ciddi zarar görür. Ağaçlar üzerindeki meyveler ölebilir. Toros Dağları\'nı aşan kısımlarda buna dikkat edilmelidir. İklim çok değişti. Normalde 1 yılda yağması gereken yağmur, iki günde yağıyor. İklimle ilgili ileri tahminlerde bulunmak artık çok zorlaştı\" dedi.

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