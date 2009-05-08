Antalya'da maket bıçağıyla cinayet

Antalya’nın Alanya ilçesinde market işletmecisi Kemal Yavuz, tartıştığı sitenin eski yöneticisini maket bıçağı ile öldürdü. Cinayetten sonra jandarmaya teslim olan Yavuz, tutuklandı.



Olay saat 12.00 sıralarında Türkler Beldesi'nde bulunan Kocatepe Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin eski yöneticilerinden olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Hikmet Lisan Menki, alışveriş yapmak için sitenin içinde bulunan markete girdi. Bir süre markette kalan Menki, daha sonra site içinde park halinde bulunan aracına doğru yürüdü. Bu sırada market işletmecisi Kemal Yavuz, Menki'nin yanına gelerek henüz öğrenilemeyen bir nedenle elindeki bıçağı saplamaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Menki, site sakinleri tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden 3 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Menki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Market işletmecisi Kemal Yavuz ise olayın ardından bir yakınıyla birlikte savcılığa giderek teslim olmak istedi. Yavuz, savcının yönlendirmesi üzerine bir karakola giderek teslim oldu. İfadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Kemal Yavuz cezaevine gönderildi.



Menki ve Kemal Yavuz arasında yaklaşık 2 gün önce bir tartışma yaşandığı, cinayetin ise bu tartışmayla bağlantılı olabileceği bildirildi. (DHA)





