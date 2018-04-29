T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da, Letonya'nın bağımsızlık günü coşkusu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan Letonyalılar, ülkelerinin bağımsızlık gününün 100'üncü yılını coşkuyla kutladı

29 Nisan 2018 18:52

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yaşayan Letonyalılar, ülkelerinin bağımsızlık gününün 100\'üncü yılını coşkuyla kutladı.
Antalya\'da yaşayan Letonyalılar, ülkelerinin bağımsızlık günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya geldi. Etkinliğe geleneksel kıyafetleriyle katılan Letonyalılar, meydandan Üçkapılar\'a, ardından tarihi Kaleiçi\'nden Yat Limanı\'na yürüdü. Geleneksel kıyafetleri ve müzikleriyle dikkati çeken Letonyalılar şarkılar söyleyerek yürüdü. Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yat Limanındaki amfitiyatroda yapılan dans ve müzik gösterisiyle de eğlenceli anlar yaşadı.
Etkinliğe katılan Letonya Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, bağımsızlık gününün 100\'üncü yılını kutlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Letonya\'nın şarkı söyleyen ülke olarak tanındığını aktaran Elferts, kendileri için çok önem taşıyan bu yıl için Letonya\'daki kutlamalara Türk vatandaşlarını davet etti. Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı ise bu yıl Letonya Günü dolayısıyla Antalya\'nın Letonya\'nın partner şehri seçildiğini söyledi. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya\'ya her yıl milyonlarca insanın tatile geldiğini anlattı. Türkiye ile Letonya arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğine değinen Ateş, Letonyalıların bağımsızlık gününü kutladı. Antalya\'nın farklı ülke vatandaşlarının kardeşçe yaşadığı bir kent olduğunu anlatan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise dünyanın en barışçı halklarından biri olan 2 milyon Letonyalıyı Antalya\'ya tatile davet etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gaye Doğanoğlu, Letonyalıların bağımsızlık gününü kutladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMANTALYA DHAANTALYALetonyalılarAntalyaCumhuriyet MeydanıEtkinliğeKaleiçi Yat LimanıGelenekselYat LimanındakiLetonya Büyükelçisi Peteris Karlis ElfertsLetonyaElfertsTürkLetonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24