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Yaşam

Antalya'da kuvvetli ve aşırı yağış uyarısı ANTALYA (A.A)

21 Ocak 2012 20:22

-Antalya'da kuvvetli ve aşırı yağış uyarısı ANTALYA (A.A) - 21.01.2012 - Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Necip Duman, kentin doğu ilçelerinde bu geceden yarın öğlene kadar çok kuvvetli ve aşırı yağış beklendiğini bildirdi.  Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın doğu ilçelerindeki yağışın gece saatlerinden itibaren çok kuvvetleneceğini belirterek, vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı. Kent merkezinin de yağış alacağını ancak hava sisteminin doğu ilçelerinde etkili olacağını vurgulayan Duman, ''Antalya'nın doğu ilçelerinde bu geceden yarın öğlene kadar çok kuvvetli ve aşırı yağış bekliyoruz. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekiyor. Lokal de olsa sel ihtimali çok yüksek'' dedi. Duman, Antalya ve ilçelerinde geceden itibaren etkili olacak rüzgarın hızının saatte 60-80 kilometreye ulaşacağını ve bunun artabileceğini de kaydetti. 

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