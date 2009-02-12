T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Antalya’da kum ocağında göçük

Antalya'da bir kum ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

12 Şubat 2009 02:00

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisindeki bir kum ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Antalya-Ankara kara yolunun Çubukbeli mevkisinde, Dağıstan Kum İnşaat Ticaret ve Sanayi Şirketi'ne ait kum ve çakıl ocağında çalışan işçilerin üzerine ocağın yakınındaki tepeden kaya ve kum yığını düştü.

Göçüğü fark eden 3 işçi ocaktan kaçarken kepçe ve kırıcı operatörleri Sami Demirtaş ile Mehmet Çelik göçük altında kaldı.

Antalya Büyükşehir ve Döşemealtı Belediyesi itfaiyelerinin yanı sıra, sivil savunma ekipleri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri de eğitimli köpekler eşliğinde göçük altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor.

Olay yerinde çok sayıda ambulans bekletiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24