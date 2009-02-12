Antalya’da kum ocağında göçük

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisindeki bir kum ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.



Antalya-Ankara kara yolunun Çubukbeli mevkisinde, Dağıstan Kum İnşaat Ticaret ve Sanayi Şirketi'ne ait kum ve çakıl ocağında çalışan işçilerin üzerine ocağın yakınındaki tepeden kaya ve kum yığını düştü.



Göçüğü fark eden 3 işçi ocaktan kaçarken kepçe ve kırıcı operatörleri Sami Demirtaş ile Mehmet Çelik göçük altında kaldı.



Antalya Büyükşehir ve Döşemealtı Belediyesi itfaiyelerinin yanı sıra, sivil savunma ekipleri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri de eğitimli köpekler eşliğinde göçük altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor.



Olay yerinde çok sayıda ambulans bekletiliyor.



