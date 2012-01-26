-Antalya'da kültür sanat ANTALYA (A.A) - 26.01.2012 - Gaetano Donizetti'nin üç perdelik operası ''Lucia Di Lammermoor'', Antalya'da ilk kez sahnelenecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), dünyanın önde gelen operaları arasında yer alan ''Lucia Di Lammermoor''ı sahne önü ve sahne arkasında yaklaşık 200 kişilik bir ekiple sanatseverlerle buluşturacak. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 31 Ocak'ta prömiyer yapacak ''Lucia Di Lammermoor''da, ana karakterler olan 'Lucia''yı Aslı Ayan ve Nurdan Küçükekmekçi Aydın canlandıracak. ''Edgardo'' rolünde ise Grammy ödüllü dünyaca ünlü Türk tenor Bülent Bezdüz ve Antalya operasının solist sanatçılarından Göksay Yaran dönüşümlü olarak sahne alacak. Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde görülebilir. -ABT- Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu (ABT) bugün, ''Tersine Dünya'' oyununu izleyiciyle buluşturacak. Mustafa Gültekin tarafından sahneye uyarlanan Orhan Kemal'in ''Tersine Dünya'' adlı eserinin yönetmenliğini, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Murat Çidamlı yaptı. Oyunun müzikleri Tolga Cebi, koreografisi Binnaz Dorkip, dekoru Cenap Aydınoğlu, kostümleri Gizem Karasu, ışığı Özgür Dokuyucu'ya ait. ABT oyuncularının tamamına yakınının yer aldığı eserde, kadın ve erkek rollerinin yer değiştirdiği hayali bir dünya seyirciye sunuluyor. Erkeklerin evlerde oturup çocuk baktığı, çamaşır, bulaşıkla uğraştığı, kadınların ise bitirim olup serserilik yaptığı ''Tersine Dünya''da toplumsal yapıdaki çarpıklıklar mizahi dille gözler önüne seriliyor. ABT yarın, ''İnadına Yaşamak'' oyununa ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. Metin Balay'ın yazdığı ve yönettiği oyunda, Müfit Kayacan, Mehmet Özgür ve Murat Ercanlı rol alıyor. Oyunda, günlük hayatın koşuşturması içinde farkına varılmadan yaşanıp gidilen, ancak sahnede karşımıza çıkınca akıllarımızda yer eden hikayelerde seyirci bazen gülüp bazen duygusallaşacak. ABT sanatçıları, 28 Ocak'ta usta yazar Turgut Özakman'ın yazdığı ''Fehim Paşa Konağı'' isimli oyunu sahneleyecek. Reji uygulamasını ve yönetmenliğini ABT Genel Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan'ın yaptığı ve müzikleri İhsan Kılavuz'a ait oyunda Padişah Abdülhamit saltanatının son yıllarında yaşanan bir aşk anlatılıyor. ABT sahnesinde, aynı gün, Özer Tunca'nın yazdığı ve yönettiği ''Üç Kafadar Hırsız Kuklacı Olursa'' oyunu da seyirciyle buluşacak. Oyunda, üç kişinin hırsızlık yapmak için girdikleri evde buldukları kuklalar, kostümler ve eşyalarla eğlenirken hayatlarında yaşadıkları değişiklikler konu ediliyor. -ADT- Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) oyuncuları bugün, yarın ve 28 Ocak'ta Hans Fallada tarafından yazılmış, aynı isimli romandan Yılmaz Onay tarafından sahneye uyarlanan ''Küçük Adam Ne Oldu Sana'' adlı kabareyi sahneleyecek. 1930'lar Almanyası'nda geçen oyun, 1. Dünya Savaşı sonrası yenilgiye uğramış, ekonomik kriz içinde, büyük yoksulluk çeken halkın, milliyetçi akımlara kapılarak nasyonal sosyalistleri iktidara taşımasını anlatıyor. Yönetmenliğini Barış Erdenk'in yaptığı oyunun koreografisini Sibel Erdenk üstleniyor. Oyunda Sedat Mayadağ, Gözen Müftüoğlu, Orkun Yılmaz, Sertel Uğur, Gökhan Tüzün, Kader Gözpınar, Senem Şahin, Özlem Şendinç, Zeynep Hasdal Çolakoğlu, Başak İşur, Erol Karayılan, Okan Kağnıcı, Fikret Baran, Gizem Kutluyıl, Ceren Demirton ve Samet Kara rol alıyor. ADT oyuncuları 29 ve 31 Ocak'ta ''Don Kişot'' adlı çocuk oyunu için sahne alacaklar. Miguel de Cervantes'in yazdığı, Özen Rodop'un oyunlaştırdığı oyunu, Ebru Kara yönetti. Oyunda Başak İşür, Erol Karayılan, Samet Kara, Çağdaş Çobanoğlu, Murat Çapar, Gizem Kutluyıl, Eray Ercan, Mehmet Çetin ile Ecem Gözpınar rol alıyor. Eserler, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. -KBT- Kepez Belediyesi Tiyatrosu (KBT), Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı, Abdullah Sürekli'nin yönettiği ve KBT oyuncularının yer aldığı iki perdelik ''Hacıyatmaz'' oyunuyla yarın ve 28 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak. Hüseyin Erdoğan'ın yazdığı ve yönettiği, Abdullah Sürekli'nin oynadığı, müziğini İhsan Kılavuz'un yaptığı ''Yunus Emre Aşk Ateşi'' adlı tek kişilik oyunun prömiyeri de, 28 Ocak'ta yapılacak. KBT, yeni sezonda çocukları da unutmadı. Tülin Tümtürk Yılmaz'ın yazdığı ve yönettiği tek perdelik çocuk oyunu ''Ağaç Ev'', 28 Ocak'ta minik seyircilerle sahnelenecek. Eserler, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.