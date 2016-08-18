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Kültür-Sanat

Antalya'da konser veren Enrique Iglesias aşırı sevgiden yaralandı

Iglesias'ı 20 bin kişi izledi

18 Ağustos 2016 11:18

Latin ve pop müziğinin Grammy ödüllü İspanyol sanatçısı Enrique Iglesias, Antalya EXPO 2016'daki kır aktivite alanında hayranlarıyla buluştu. 1.5 saat sahnede kalan Iglesisas'a sarılan hayranı ünlü sanatçının boynunu çizdi. Konsere devam eden sanatçının bir süre sonra çizilen boynu kanamaya başladı.

Sabah gazetesinin haberine göre, dünya çapında 70 milyondan fazla albümü satan İspanyol şarkıcı, sahnede yaklaşık 1.5 saat kaldı. Şarkılarını konser alanını dolduran yaklaşık 20 bin hayranıyla birlikte seslendiren Iglesias, Antalya'da unutulmaz birkonsere imza atı.

Sex&Love turnesi kapsamında konser veren şarkıcı, İngilizce "İyi akşamlar Antalya" sözleriyle sevenlerini selamlarken, Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi ve elleriyle kalp işareti yaparak hayranlarına olan sevgisini ifade etti.

Konserde hayranlarıyla birlikte şarkı söyleyip selfie çektien sanatçı sahnede küçük bir kaza da atlattı. Sarılmak isteyen hayranları Iglesias'ın boynunu çizdi. Boynu kanamaya başlayan Iglesias, yarasına aldırış etmeden şovuna devam etti. Şarkıcı konser sonunda Instagram'da "Yeniden Türkiye'de olmaktan çok memnunum. Tüm hayranlarıma inanılmaz gece için teşekkür ediyorum, sizi seviyorum" notunu paylaştı.


Türk kahvesi içti


Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de konser veren Iglesias, Antalya Havaalanına indikten sonra Belek Maxx Royal Hotel'e gitti. Ünlü sanatçı ve ekibi için otelde 5 villa tahsis edildi.

Sanatçı, ekip arkadaşlarını da kendi villasında yemeğe davet etti. Ekip, 17 spagetti ve ızgara tavuk siparişi verdi. Iglesias ve arkadaşları yemek sonra Türk kahvesi istedi. Villaya közde pişirilmiş Türk kahvesi getirildi.

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