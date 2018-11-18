Antalya'da kış yüzünü gösterdi, şezlonglar toplandı

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, soğuk havanın etkili olmaya başlamasıyla plajlardaki şezlonglar toplandı. Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava ile kuvvetli yağışın hafta boyunca süreceğini belirtti.

Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 21 dereceye düştüğü Antalya\'da; yaz boyunca yüz binlerce turistin ağırlandığı, birkaç hafta önceye kadar boş şezlong bulmakta zorlanılan Kaleiçi\'ndeki Mermerli Plajı boş kaldı. Plajdaki şezlonglar, soğuk havanın etkili olmaya başlamasıyla kaldırıldı. Yüksek traverten kayalıklar arasında bulunan tek kumsal olma özelliğiyle Antalya\'ya gelen tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Mermerli Plajı\'nda, çevredeki sakinliği ve soğuk havayı fırsat bilenler fotoğraf çektirdi. Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın ve kuvvetli yağışların hafta boyunca devam edeceğini kaydetti.



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