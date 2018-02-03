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Antalya'da kedi park projesi büyüyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın tarihi bölgesi Kaleiçi'nin simgesi Kalekapısı yakınına kurulan 'kedi park' projesi büyüyor

03 Şubat 2018 16:29

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın tarihi bölgesi Kaleiçi\'nin simgesi Kalekapısı yakınına kurulan \'kedi park\' projesi büyüyor. Kalekapısı Esnafları Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Hüsnü Kilit, projenin diğer ilçelerde de hayata geçirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.
Kaleiçi\'nin simgesi Kalekapısı yakınında kurulan \'kedi park\' ilgi görüyor. Projenin mimarı KALEDER Başkanı ve Muratpaşa Belediyesi CHP\'li Meclis Üyesi Hasan Hüsnü Kilit, projeyi diğer ilçelere de yaymak için çalışma başlattıklarını belirtti. Kepez ve Konyaaltı belediyeleri ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Hasan Hüsnü Kilit, \"Kedi parkını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal\'ın desteğiyle hayata geçirdik. Projemize Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de destek veriyor\" dedi.
Kedi park içinde 53 kedi evi bulunduğunu, 100\'ün üzerinde kedi barındığını anlatan Kilit, \"25 kedi evini AKM parkına yerleştirdik. Aynı zamanda Selekler Çarşısı\'na da 10 kedi evi yerleştirdik. Kedi park başta turistler olmak üzere Kaleiçi\'nin yurt dışındaki tanıtımı için de çok önemli. Birçok turizm acentesi yurt dışında yaptıkları Kaleiçi tanıtımında mutlaka gidilmesi gereken yerlerin arasına kedi parkı da ekledi. Bu da Kaleiçi\'nin vizyonu için çok önemli. Binlerce yıl, orijinalliği bozulmadan günümüze gelen, dünya üzerinde yerleşim yeri sınırlıdır. Kaleiçi bunlardan birisi\" diye konuştu.
Türk toplumunun sokak hayvanlarına yaklaşımı açısından kedi parkın dünyaya gösterilebilecek bir örnek olduğunu kaydeden Kilit, \"Buraya gün içinde binlerce turist geliyor. Kimisi kedileri seviyor, kimisi fotoğraf çekiyor. Yurt dışında Antalya\'nın ve Türk insanının sempatik yüzünü göstermeyi görev biliyoruz. Burası ve buna benzer yerler sayesinde sokakta açlıktan ve soğuktan ölen kedi görmeyeceğiz. Diğer ilçe belediyeleriyle kedi evlerimizin sayısını yükselteceğiz\" dedi.

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