Antalya'da kaza: 8 yaralı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası ile kaydedilen kazada, otomobilden 6 kişinin inmesi dikkati çekti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi Sakarya Bulvarı\'nda meydana geldi. Otogar yönünden Sakarya Bulvarı\'na giden, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 BJC 55 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi 3 bin 933 Sokak\'tan çıkış yapan Yusuf Yıldırım yönetimindeki 07 GAP 44 plakalı kapalı kasa minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs Sakarya Bulvarı\'nda yan yatıp sürüklendikten sonra durdu. Otomobil ise bulvarda park halindeki 07 EBD 92 ve 07 D 3094 plakalı otomobillere çarparak durdu. Kazada sürücü dahil otomobildeki 6 kişi ile minibüs sürücüsü Yusuf Yıldırım ve yolcusu hafif yaralandı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ambulansta müdahale etti. Kaza nedeniyle Sakarya Bulvarı bir süre trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka alınırken, yol da yeniden trafiğe açıldı. Yaralıların ifadesine başvuran polis, otomobil sürücüsünün sağlık ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtığını belirledi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİLDEN 6 KİŞİ İNDİ

Şans eseri can kaybının olmadığı kaza anı ise bir iş erinin güvenlik kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde, tali yoldan bulvara çıkan minibüse orta şeride geçtikten kısa bir süre sonra gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Savrulan otomobilin park halindeki diğer araçlara çarpması ve araçlardaki yaralıların araçlarından çıkması da görüntülerde yer alıyor.



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