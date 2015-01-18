Antalya’da kaybolan üç yabancı öğrenci 'kırmızı tişört'le bulundu

Antalya'nın Kemer İlçesi’nde çıktıkları doğa gezisinde kaybolan 3 yabancı öğrenciden saatler sonra sevindirici haber geldi. Havadan arama çalışmaları sırasında yabancı öğrenciler helikoptere kırmızı tişört salladı ve yerleri tespit edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne öğrenci değişim programı kapsamında gelen üçü de 22 yaşındaki İngiliz David James Alan Mackie ile Hollandalı Marje de Grott ve Frisa Ann Antony de Vries, 14 Ocak’ta Kemer’e bağlı Göynük’teki Likya yolunda doğa yürüyüşüne çıktı. 3 öğrencinin 16 Ocak saat 15.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne cep telefonuyla ulaşarak yardım istemesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Cep telefonu şarjının bitmek üzere olduğunu söyleyen öğrenciler, "Bir tarafımız şelale, diğer tarafımız dağlık bölge" diyerek bulundukları yeri tarif etmeye çalıştı. İhbar üzerine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı’na bilgi verildikten kısa süre sonra arama faaliyetleri başlatıldı.

İletişim kesildi

Arama çalışması devam ederken dün saat 06.35 sıralarında 112’yi yeniden arayan öğrenciler, 1 kişinin ayakkabı sorunundan dolayı ayağının incindiğini, kumanyalarının azaldığını söyledi. Cep telefonlarının şarjlarının bitmesi nedeniyle 3 öğrenciyle o saatten sonra iletişim kurulamadı.

Kayıp öğrencileri bulmak için arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. 40 kilometrelik alanda 7 ayrı ekiple yapılan arama kurtarma çalışmasına yaklaşık 70 kişi katılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve jandarmanın yanı sıra, dağcılık kulübü üyeleri ile bir helikopter de öğrencileri arayan ekipte yer alıyor. Kemer Belediyesi Kültür Müdürlüğü Ar-Ge departmanında çalışan ve bölgeyi çok iyi bilenlerden Erkan Çilengir, kayıp gençleri dün Tahtalı Dağı’nda aradıklarını, bugün ise Göynük Kanyonu ve Beldibi’nin dağlık bölgelerine yöneldiklerini söyledi. Çilengir, gençlerin Göynük Kanyonu’nun tarihi Likya Yolu üzerindeki sarp kayalıklarda olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Helikoptere kımızı tişört salladılar

Kayıp 3 yabancı öğrenciyi arama çalışmalarından sevindirici haber geldi. Havadan arama çalışmalarını sürdüren helikoptere bugün saat 14.30 sıralarında kırmızı bir tişört sallamaları üzerine fark edilen öğrencilerin yeri tespit edildi. 3 yabancı öğrencinin Göynük Kanyonu, Sarıçınar ve Koyunçukuru mevkileri arasındaki üçgende oldukları tüm ekiplere iletildi. Öğrencileri arama çalışmalarına aralarında enduro motosiklet kulüplerinin üyeleri ve vatandaşların da bulunduğu 137 kişilik bir ekibin katıldığı bildirildi.