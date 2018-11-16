Antalya'da kasımın ortasında deniz keyfi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - SOĞUK hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı olumsuz etkilerken, Antalya\'nın Konyaaltı sahiline gelen turistler deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 20 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 21.5 derece ölçüldüğü Antalya\'da, kasım ayının ortasında deniz keyfi yaşanıyor. Antalya\'ya tatile gelen turistler güneşli havanın tadını denize girip güneşlenerek çıkarırken bazı vatandaşlar ise sahilde balık tutuyor.

ANTALYA\'DA YAZ- KIŞ DENİZE GİRİLİYOR

Son günlerde hava biraz soğumasına rağmen denizden vazgeçemediğini söyleyen Zümrüt Çakal Bozdoğan (57), “İstanbulluyum. Antalya\'da olmaktan çok mutluyum. Sadece kasım ayında değil, aralık, ocak ve şubat ayında bile denize girebiliyorum. Havanın güzel olduğu, güneşin açtığı her an kendimi denize atıyorum. Şu anda denizin suyu dışarıdan daha sıcak, yüzerken zaten üşümüyorum. Denizden çıktığımda üşüyorum o kadar\" dedi.

AKDENİZ\'İN MAVİLİĞİNE HAYRAN KALDILAR

Hindistan\'dan Antalya\'ya ilk defa gelen Zainab Poonawala (29) ve Aliya Khan (29), Antalya\'yı çok beğendiklerini, Akdeniz\'in maviliğine hayran kaldıklarını kaydetti. İkili, denizin çok soğuk olmadığını, sahilin çok temiz olduğunu, kasım ayında bile denize girebildikleri için çok şanslı olduklarını söyledi.



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