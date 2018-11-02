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Antalya'da Kasım ayında deniz keyfi

Berkay KUNT/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Kasım ayına girilmesine rağmen yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor

02 Kasım 2018 16:07

Berkay KUNT/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Kasım ayına girilmesine rağmen yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Turistler ve Antalyalılar, sıcak havanın tadını yüzerek ve  güneşlenerek çıkarıyor.
Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Antalya\'da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Soluğu plajlarda alan vatandaşlar, güneş ve denizin keyfini çıkardı. Kimileri uzandıkları şezlonglarda kitap okuyarak dinlenirken, kimileri de güneşlenmeyi tercih etti. Güneşlendikten sonra kendilerini Akdeniz\'in mavi sularına bırakanlar, bol bol yüzdü. Kentte çekilen sonbahar görüntüleri, yaz aylarını hatırlattı.
Meteoroloji yetkilileri, yazdan kalma günlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti.

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