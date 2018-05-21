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Yaşam

Antalya'da Kaleiçi'nde yangın: Tarihi binada hasar oluştu

Alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle çevredeki tarihi yapılara sıçramadan kontrol altına alındı

21 Mayıs 2018 04:03

Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde bir eğlence mekanında yangın çıktı.
Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi'ndeki bir eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

İşletme çalışanları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle çevredeki tarihi yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı olmazken, tarihi binada hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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