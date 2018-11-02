Antalya'da kahve festivali

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark\'ta düzenlenen Antalya Coffee Festivali başladı.

Açılışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile çok sayıda davetli katıldı. Yerli, yabancı 40\'ın üzerinde kahve markasının stant açtığı festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2-4 Kasım tarihleri arasında açık kalacak Antalya Coffee Festivali, kahve tutkunlarını bir araya getirdi. Kahvelerin pişirildiği fuarı gezenler, farklı aromalardaki kahvelerin tadına baktı. 10.00 ila 19.00 saatleri arasında açık kalacak festivali gezmek ücretsiz. Kahve yapımının yanı sıra, sıcak ve soğuk çeşit çeşit kahvenin tanıtıldığı festival, İlyas Yalçıntaş ve Fatma Turgut konserleriyle renklenecek.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, \"1978\'de içtiğimiz kahvenin hatrı bu yıl bitti. Şimdi içeceğimiz kahvelerin hatrının 2058 yılına kadar sürmesini diliyorum\" dedi. Kepez\'i yılın 12 ayını kapsayacak şekilde festival ilçesi yapmayı hedeflediğini anlatan Tütüncü, \"Yapacağımız festivallerle buraya Türkiye\'nin farklı şehirlerinden binlerce insan gelmesini sağlayacağız. Festivallerimiz Antalya ekonomisine de katkıda bulunacak. Kepez\'i, festivalleriyle anılan bir yer yapacağız\" dedi.

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