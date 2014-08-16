Antalya’da kadınlar plajı açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Sarısu'da düzenlediği Kadınlar Plajı 16 Ağustos Cumartesi günü törenle hizmete giriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sarısu'da yaptığı Kadınlar Plajı hizmete giriyor. 08.00- 19.00 saatleri arası kadınlara özel hizmet verecek plaj, akşam da sosyal tesis olarak ailelere hizmet verecek. Tesiste, Konyaaltı'nda olduğu gibi tüm plaj hizmetleri ücretsiz olacak.

Aynı zamanda bir sosyal tesis ve yaşam alanı olarak düzenlenen Sarısu Kadınlar Plajı bünyesinde kebab evi, balık evi, kır bahçesi, sahil büfe, market,

6 dükkandan oluşan Sarısu çarşısı, çocuk oyun parkı, spor parkı ve mescit bulunuyor. Gündüz 08.00- 19.00 saatleri arası kadınlara özel hizmet verecek tesis 19.00- 24.00 saatleri arasında ise karma olarak ailelerin buluşma noktası olacak.

Çalışanları da kadın

Kadınlar, Konyaaltı sahilinde olduğu gibi sahile yerleştirilen 300 şezlong, 150 şemsiye, 150 sehpa, duş, tuvalet ve soyunma kabinleri gibi hizmetlerden ücretsiz faydalanacak. Kadınlar Plajı'nın temizliğinden güvenliğine çalışanları da kadın olacak. Plajda, 6 kadın güvenlikçi ve 2 kadın cankurtaran görev alacak. Akşamları ise personel karma olarak ailelere hizmet verecek.

Ulaşım çok kolay

Engellilerin de unutulmadığı tesiste engellilere plaj ve özel tuvalet yapıldı. Peyzaj düzenlemesi ile çiçek bahçesine dönüştürülen Kadınlar Plajı, kentin yeni sosyal yaşam merkezi haline getirildi. Sarısu'da toplu ulaşım araçlarının son durağında olması nedeniyse Kadınlar Plajı'na ulaşım da çok kolay. Kadınlar, aktarmalı ulaşımın iptal edilerek hatların birleştirilmesiyle, kentin tüm noktalarından tek otobüsle Kadınlar Plajı'na ulaşabilecek.

Pozitif ayrımcılık yapılacak

AKP'li Belediye Başkanı Menderes Türel, pozitif ayrımcılık yaparak Sarısu'da kadınlara özel plaj hizmeti vereceklerini söyledi. Türel, “Ak Parti, engellilere, bayanlara pozitif ayrımcılık konusunu Anayasa'da destekledi ve referanduma götürdü. Halkımız da desteklemek suretiyle yürürlülüğe soktu. Konyaaltı'nda engelli vatandaşlarımız için bir çalışma yaptık. Şimdi bu çalışmayı Sarısu'da ırmağın diğer tarafında yapmak suretiyle, kadınlar plajı adı altında vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çünkü biz pozitif ayrımcılık öngören herkese, ayırt etmeden hizmet etmek zorundayız" dedi.

Antalya'da ilk değil

Kadınlar Plajı'nın Antalya'da ilk olmadığını dile getiren Türel, “Kent tarihçisi Hüseyin Çimrin'in yazdığına göre 1930-1940 arasında kentimizde uygulanan hizmet. Cumhuriyetin ilk yıllarında olan kadınlara pozitif ayrımcılığı, aradan 80 sene geçtikten sonra hatırlayabilmek ve bu konuda adım atabilmek bize düştüyse ben bu konudan büyük memnuniyet duyuyorum. İsteyen kadınlar plajında yüzer, isteyen yan tarafta yüzer. Biz herkese hizmet vermek zorundayız. İsteyen istediği gibi, inançlarını, özgürlüklerini bu ülkede yaşayabilmelidir" diye konuştu.