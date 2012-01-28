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Antalya'da kaçak sigara operasyonu ANTALYA (A.A)

28 Ocak 2012 01:18

-Antalya'da kaçak sigara operasyonu ANTALYA (A.A) - 27.01.2012 - Antalya'da un çuvalı yüklü tırı bir saat süren takibin ardından durduran polis ekipleri, yaklaşık 30 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyon, Anadolu Ajansı ekipleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, 35 BTE 92 plakalı tırı takibe aldı. Yaklaşık bir saat süren takibin ardından polis ekipleri, tır sürücüsünün Varsak Şelale Mahallesi'ndeki bir sokakta sigaraların alıcılarıyla buluştuğu anda duruma müdahale etti. Polis ekipleri, tırın dorsesinde yaptığı aramada, un çuvalları arasında yaklaşık 30 bin adet gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi. Sürücü O.Ç. ile birlikte K.U, M.S.T. ve H.E. gözaltına alındı.

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