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Antalya'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (2)

ANTALYA'NIN İBRADI İLÇESİNDE, İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI Antalya’nın İbradı ilçesinde, Antalya-Konya karayolundaki tünel yapımında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı

10 Mart 2018 03:03

ANTALYA\'NIN İBRADI İLÇESİNDE, İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI
Antalya’nın İbradı ilçesinde, Antalya-Konya karayolundaki tünel yapımında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Akseki-İbradı yolunun 10’uncu kilometresindeki Çamlı Yokuş mevkiinde meydana geldi. Antalya-Konya karayolunda İbradı ilçesi Eynif Ovası mevkiindeki tünelin yapımında çalışan 16 işçi, Manavgat ilçesinden şantiyeye gitmek için Mehmet Tüylü’nün kullandığı 07 YJP 82 plakalı midibüsle yola çıktı. Midibüs, ölüm virajı olarak bilinen Çamlı Yokuş mevkiine geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazada, yola savrulan işçilerden Zekeriya Parlakşahan  yaşamını yitirdi. Sürücü Mehmet Tüylü ile İsa Akgün, Senar Hırdal, Yasin Eren, İbrahim Gök, Emrah Sen, Uğur Demirçelik, Yaşar Yıldırım, Ahmet Mehti Fıratoğlu ve soyadı henüz belirlenemeyen Emrah isimli işçiler ise yaralandı.
6 işçinin yara alamadan kurtulduğu kazadan sonra olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Akseki ve Manavgat’taki hastanelere sevk edildi. Zekeriya Parlakşahan’ın cenazesi ise incelemenin ardından morga gönderildi.

Adem ÇETİN/İBRADI (Antalya), (DHA)

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