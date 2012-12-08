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Yaşam

Antalya'da 'Irk ve Renk Kuşları Yarışması'

'Irk ve Renk Kuşları Yarışması' adı ile düzenlenen 'Kanarya güzellik yarışması'na 50 ilden 65 kulübe kayıtlı kanarya sahipleri katıldı

08 Aralık 2012 16:50

Antalya'da düzenlenen, ''Irk ve Renk Kuşları Yarışması''na, 50 ilden yaklaşık bin 500 kanarya katıldı.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu'nca, Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki Cam Pramitte, "Irk ve Renk Kuşları Yarışması" adı ile düzenlenen ''Kanarya güzellik yarışması"na 50 ilden 65 kulübe kayıtlı kanarya sahipleri katıldı.

Yaklaşık bin 500 kanaryanın katıldığı yarışmada, kanaryalar jüri tarafından bölgesel ırk, renk ve şekil bakımından toplam 11 dalda, 50 kategoride değerlendirilecek.

İtalyan bir hakemin de görev aldığı yarışmada, kategorilerinde ilk üç sırayı alacak kanarya sahipleri altın madalya kazanacak ve Türkiye'yi yurt dışındaki temsil etme hakkı elde edecek.

Irk ve Renk Kuşları Yarışması, yarın sona erecek.

 

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