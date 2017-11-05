Antalya'da inşaat ve otomotiv şirketine 'FETÖ' gerekçesiyle el konuldu

Antalya’da, "FETÖ" soruşturması kapsamında inşaat ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Durmazlar Grup şirketine el konuldu. Şirket yöneticilerinden Selahattin Durmaz ve Sebahattin Durmaz tutuklandı, Ömer Durmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "FETÖ" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Durmazlar Grup şirketine 30 Ekim’de operasyon düzenledi.

Operasyonda şirket yöneticileri Selahattin Durmaz, Sebahattin Durmaz ve Ömer Durmaz gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ’terörizmin finansmanı’ iddialarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Selahattin ve Sebahattin Durmaz tutuklandı, Ömer Durmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.