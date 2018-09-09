Antalya'da 'İklim İçin Ses Ver' etkinliği

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)- KÜRESEL iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla tüm dünyayla eş zamanlı gerçekleştirilen \'İklim İçin Ses Ver\' etkinlikleri Antalya\'nın Kaş ve Kumluca ilçesinde yapıldı.

Kaş Çevre Platformu öncülüğünde Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe yazar Buket Uzuner ve pek çok çevreci katılım gösterdi. Etkinlikte, ‘Muşamba gölgesi değil, ağaç gölgesi istiyoruz’, ‘Doğaya saygı, insana saygıdır’, ‘Ağaç katliamına hayır’, ‘Kitle turizmi değil, doğa turizmi’ yazılı pankartlar dikkat çekti.

Bir başka etkinlik ise Kumluca’daki Alakır Vadisi’nde yapıldı. 8 yıl önce İstanbul\'dan Alakır Vadisi\'ne yerleşen Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu çiftinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, ikili katılımcılara doğada gözlemledikleri iklimsel değişimleri ve tecrübelerini aktardı. Saat 12.00’de başlayan etkinlik, 17.00’de sona erdi.

Günay ve Erkutlu çifti ortak açıklamalarında, “Yanlış politikalar yüzünden küresel ölçekte bir felaketle karşı karşıyayız. Her geçen gün şiddetlenen iklim olaylarının nedeni apaçık ortada ve er ya da geç her birimizi etkileyip yaşamlarımızı alt üst edecekken oturup hiçbir şey yokmuş gibi davranamayacak olanlarız. Kendimiz, çocuklarımız, torunlarımız, sevdiklerimiz ve tüm canlılar adına ufak büyük demeden bir şeyler yapmak, daha da geç olmadan harekete geçmek ve iklim için ses vermek istiyoruz. Bunun için de buradayız” dedi.

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