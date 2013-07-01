Antalya'da iki ayda 4'üncü kadın pompalı tüfekle öldürüldü!

Manavgat ilçesinde bir kadın evinin önünde pompalı tüfekle başından vuruldu. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Ediz (35), Manavgat'ın Emek Mahallesi, 3013 Sokak'taki evinin önünde pompalı tüfekle başından vuruldu.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ediz, burada hayatını kaybetti. Ediz'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis ve cumhuriyet savcılığı olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Pompalı tüfekle öldürülen 4. kadın

Ediz, 2 ay içinde Manavgat'ta pompalı tüfekle öldürülen 4. kadın oldu. Manavgat'ta 4 Nisan tarihinde bir kafeteryada oturan 28 yaşındaki Yeliz Tek, 8 Nisan tarihinde de işe gitmek için durakta servis bekleyen Şule Seçil Tengir ile Hürrem Babaoğlan isimli kadınlar da pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü.