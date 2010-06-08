Antalya'da hortum plajı dağıttı

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Alanya´da bugün saat 16.25 sıralarında yağmur başladı. Bunun üzerine Kleopatra Plajı´nda bulunan 20 numaralı büfenin işletmecisi Ahmet Çelik, yağmurun başlamasının ardından hortum çıkmasından endişelenerek plajda bulunan yaklaşık 200 turisti plajdan ayrılmaları için uyardı. Turistlerin plajı boşalttığı saat 16.30 sıralarında sahil kenarında ani bir hortum belirdi. Hortumun şiddetiyle büfe önünde bulunan 400 şezlong ve plaj şemsiyesi çevreye savruldu. Hortumda 120 şezlong ve 60 plaj şemsiyesi parçalanırken, görgü tanıkları, bazı turistlerin yol kenarındaki ağaçlara tutunarak hortumun şiddetinden korunduklarını söyledi.Büfenin işletmecisi Ahmet Çelik ise, hortumun yaklaşık 5 saniyede plajı darmadağın ettiğini söyledi. Turistlerin yaralanmadan kurtulduğuna sevindiklerini belirten Çelik, "Plajı boşaltmıştık. Kalan turistleri de büfenin içine toplamıştık. Maddi zararımız var, ancak buna da şükür" dedi.Plajda güneşlenen turistler ise her şeyin ani geliştiğini, olaya üzüldükleri için parçalanan şezlongları ve plaj şemsiyelerini toplamak için büfe çalışanlarına yardım ettiklerini söyledi.