Antalya'da hortum kabusu 5 dakika sürdü

Antalya Konyaaltı’nda hortum meydana geldi. 2 kişinin yaralanmasına neden olan hortum amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi.



Antalya'da sabah saatlerinde bir hortum meydana geldi.

Olayda 2 kişi yaralanırken, çevredeki işletmelerde maddi hasar oluştu.

Sağanak yağmurun ardından meydana gelen hortum, Konyaaltı sahilinde çalışanlar tarafından amatör kamerayla görüntülendi.

Deniz üzerinde oluşan ve aniden yönünü sahile çeviren hortum, bölgede bulunan işletmelere büyük zarar verdi, şezlong ve şemsiyeler kullanılamaz hale geldi.

Büyük paniğe neden olan hortum, yaklaşık 5 dakika etkili oldu.