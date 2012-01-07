-Antalya'da hortum ANTALYA (A.A) - 07.01.2012 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki ayrı noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu. Gazipaşa'da dün gece başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran kuvvetli rüzgar ve yağış akşam saatlerinde Koru Mahallesindeki 2 ayrı noktada hortum oluşmasına neden oldu. Denizden yükselerek Koru Mahallesi üzerine gelen hortum, sera ve evlere hasar vermeden uzaklaştı. İlçede etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 7 metreye ulaştı. Can güvenliği gerekçesiyle vatandaşlar iskeleye yaklaştırılmazken balıkçı tekneleri ise limandan ayrılmadı. Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesine bağlı Beykonak beldesinde denizde oluşan hortumun, Akmaz Mahallesi'nde bazı seralarda hasara yol açtı. Kumluca Kaymakamı Salih Işık, ilçede etkili olan sağanakla Beykonak beldesinde oluşan hortumun, seralara ve bölgedeki elektrik nakil hatlarına hasar verdiğini açıkladı. Elektrik nakil hatlarında çalışmaların sürdüğünü bildiren Işık, sabah erken saatlerden itibaren seralardaki hasar tespit çalışmalarının başlayacağını kaydetti. -Aydın'da sağanak- Aydın'ın Söke ilçesinde perşembe gününden bu yana devam eden sağanak etkisini sürdürüyor. Söke ve çevresinde yağan şiddetli yağmur sonucunda Kisir Çayı'nda taşkınlar yaşanırken, yaklaşık bin 500 dekar arazi sular altında kaldı. Sarıçay'da su seviyesi sınıra dayanırken, Çatal Hazmağı mevkisinde çatlakların oluştuğu öğrenildi. Menderes Nehri'nde ise su seviyesi 3.8 metreden 4.9 metreye yükseldi. Bağarası beldesinde daha önce sürekli taşan Sarp Deresi'nde yapılan yatak temizliğinin faydası görülürken, bir taşkının yaşanmadığı öğrenildi. Bu arada, Kisir Çayı Nalbantlar bölgesinde su taşkını yaşandı. Bölgede yaklaşık bin 500 dönüm arazi su altında kaldı. -Menderes nehri yükseliyor- Öte yandan, bölgede etkili olan yağışlar Menderes Nehri'ndeki su seviyesini de yükseltmeye devam ediyor. Söke Ovası Sulama Birliği Müdürü Ömer Yıldız, bölgede devam eden yağışlar sonrasında Menderes Nehri'ndeki su seviyesinin 3.8 metreden 5 metreye yükseldiğini ve seviyenin daha da artmaya devam ettiğini söyledi. Yıldız, Tehlikenin şu an itibarıyla söz konusu olmadığını belirterek ancak su seviyesinin 6 metreyi aşması durumunda taşkın yaşanacağı uyarısında bulundu. -İki tekne battı- Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı köylerde etkili olan şiddetli yağış sonrasında yaşanan su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve İl Afet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Köyceğiz Gölü'nün su seviyesinin yükselmesiyle gölde demirli olan iki tekne su alarak battı. Gölün su seviyesinin yükselmesiyle kordonda bulunan iş yerlerinin bir bölümünü de su bastı. Kargıcak Çayı'nın taşması sonrasında, sel sularının bastığı yatılı ilköğretim bölge okulunda bir süre mahsur kalan okul görevlilerinden Sami Tok, ''Biz kendi imkanlarımızla okulun kapısına barikat kurduk. Bir süre sonra sel suları okulun içine girmeye başladı. Okulda yatılı olarak kalan 25 öğrenci vardı. Hemen onları tahliye ettik. Okulun birinci katındaki derslikler ile kazan dairesine sel suları girdi'' dedi.