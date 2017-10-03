Antalya'da gizli tapınak keşfedildi; içindeki mezar Noel Baba'nın mı?

Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi’nin zemininde hiç bozulmamış bir tapınak tespit edildi. Bilimsel ve teknolojik çalışmalarda tapınağın içinde özel bir bölüme rastlandığını vurgulayan Antalya Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Cemil Karabayram, “Bu özel bölümde Noel Baba’nın hiç bozulmamış mezarına ulaşabiliriz” dedi.

"Girmek çok zor"

Karabayram, “Kilisenin zemininde yapılan teknolojik çalışmalarda hiç bozulmamış bir tapınak bulundu. Bu tapınağın hiç zarar görmediğini tahmin ediyoruz. Ama içine girmek çok zor. Çünkü zeminde motifli taşlar var. Bu taşların tek tek ölçeklenip kalıp şeklinde alınması lazım” dedi.

"Bari'deki kemikler Noel Baba'nın değil"

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Noel Baba’nın mezarına ilişkin çok detaylı çalışmalar da yapıldığını kaydeden Karabayram, “1942-1966 yılına ait dosyaların tamamını inceledik. Orada bazı notlar vardı. Notlara göre bu kilise yıkılıyor ve tekrar inşa ediliyor. İnşa edilirken Bari’deki tüccarlar kemikleri götürüyor. Ancak o kemiklerin Noel Baba’ya ait olmadığı, başka bir papaza ait olduğu söyleniyor. Bunu söyleyenlerden biri de Yıldız Ötüken. Ötüken, Noel Baba’nın özel bir bölümde tutulduğunu belirtiyor” diye konuştu.

"8 bilim adamı atıyoruz"

Karabayram, dünyada tartışma yaratacak verilerle ilgili şu bilgileri aktardı: “Çok iyi sonuçlar aldık. Ancak çalışmalar asıl şimdi başlıyor. Öz tabana ineceğiz. Noel Baba’nın bırakın kemiklerini, belki de bozulmamış, el değmemiş mezarına ulaşacağız. Buraya ayrı branşlarda 8 bilim adamı atıyoruz. Eğer beklentilerimiz olursa Demre’de yatacak yer bulamayız.”

"Tomografi çektik"

“Biz burada toprak tomografi ve jeoradar yaptık. Şimdi bu çalışmaları detaylandırıp kütlesel iniş yapacağız. Dünyanın gözü burada olacak. Biz Aziz Nikolas’ın bu tapınakta bozulmadan korunduğunu iddia ediyoruz. En son noktadayız. Sonuçlanırsa Antalya turizmi de çok büyük bir ivme kazanır.

"Kazı başkanı şokta"

Kazılardan sonra dünya bizimle tartışmaya başlayacak. Biz de bu konuda çok bilimsel davranacağız. Kazı başkanımız Prof. Dr. Sema Doğan. O da şokta. Çalışmalarımız 3 aydır devam ediyordu. Son aşamada kazı yapılacak alan genişletilecek. Şu an giremiyoruz çünkü mozaikler için özel uzmanlar çalışacak.”