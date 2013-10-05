T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da Gezi Parkı eylemelerine katılan 3 kişi tutuklandı

Antalya'da Gezi Parkı olaylarında gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

05 Ekim 2013 20:00

Sokak eylemlerinde çekilen kamera görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kamu ve özel kişilere ait mallara zarar veren, polise taş, sopa ve yanıcı madde ile mukavemet gösterdiği iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
İncelemeler sonucunda 6 kişi İstanbul, Denizli ve Antalya'da gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.Y, M.Z. ve A.D, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Kamu malına zarar vermek" suçlamalarıyla tutuklandı.
Zanlılardan 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

ETİKETLER

antalyagezieylemdirenişpolisgözaltıtutuklama

İlgili Haberler

Gül, Türkiye’nin Gezi sonrası imajının çok zedelendiğini ve onarılması gerektiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Gül, Lübnan’da kaçırılan Türk pilotların serbest bırakılması için İran’ın yardımcı olacağını açıkladı

Af Örgütü: Gezi'de özgürlük şiddet gördü, hükümet hoşgörüyü öğrenmeli

Uluslararası Af Örgütü: Gezi sürecinde, AKP hükümeti sorumluluk sahibi ve insan haklarına saygılı bir hükümet olma iddialarını zayıflattı ve muhalif fikirlere karşı ne kadar hoşgörüsüz olduğunu gösterdi

Çankırı hakimine Gezi'den 9.5 yıl istendi

Çankırı Hakimi Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun Toplantı ve Gösteri Yasasına muhalefet suçundan 9,5 yıla kadar hapis talebiyle cezalandırılması istenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24