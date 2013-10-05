Antalya'da Gezi Parkı eylemelerine katılan 3 kişi tutuklandı

Sokak eylemlerinde çekilen kamera görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kamu ve özel kişilere ait mallara zarar veren, polise taş, sopa ve yanıcı madde ile mukavemet gösterdiği iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

İncelemeler sonucunda 6 kişi İstanbul, Denizli ve Antalya'da gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.Y, M.Z. ve A.D, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Kamu malına zarar vermek" suçlamalarıyla tutuklandı.

Zanlılardan 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.