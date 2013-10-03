Çankırı hakimine Gezi'den 9.5 yıl istendi

Gezi eylemlerine destek verdiği için Çankırı Hakimi Ömer Faruk Eminağoğlu hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Muhalefet Etmek” suçundan dava açtı. Aynı savcılık, Eminağaoğlu hakkında Suriye ’ye operasyon yapılmasına karşı olarak “barış mesajı” yayınladığı için de soruşturma yaptığı ortaya çıktı.

Mesut Hasan Benli'nin radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Çankırı Hakimi Ömer Faruk Eminağaoğlu, 15 Haziran 2013 tarihinde Gezi eylemlerine destek amacıyla Kennedy Caddesi'nde çok sayıda CHP milletvekilinin de hazır bulunduğu gösteriye katıldı. Eminağaoğlu hakkında bu eylem nedeniyle Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılık soruşturmasını tamamlayarak, Eminağaoğlu hakkında dava açılması için hazırladığı iddianameyi Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

'Nüfuzunu kullandı' suçlaması

Hazırlanan iddianamede, gösteri sırasında Eminağaoğlu’nun emniyet yetkililerinin yanına sık sık gelerek, polisin çekilmesi, anons yapmaması konusunda uyarılarda bulunduğu anlatılarak, “Böylelikle şüphelinin TBMM'ye 500-600 metre mesafede bulunan anayol güzergahındaki gösteriye katıldığı, güvenlik güçlerinin ikazlarına rağmen gösteri mahallinden ayrılmadığı, içinde bulunduğu grubu temsilen görüşmeler yapmaya çalıştığı, şüphelinin eski görevinden ve içinde bulunduğu grupta bulunan milletvekillerinin varlığından kaynaklanan nüfuzu kullanmaya çalıştığı, evrak kapsamında anlaşılmıştır” denildi. İddianamede, Hakim Eminağaoğlu’nun Toplantı ve Gösteri Yasasına muhalefet suçundan 9,5 yıla kadar hapis talebiyle cezalandırılması istenildi. Davanın ilk duruşması 20 Kasım’da görüleccek.

'Bir de soruşturma'

Öte yandan, Suriye'ye yönelik askeri operasyon tartışmalarının olduğu günlerde Facebook adresinde, “Suriye sınırına toplanıp, herkes el ele tutuşarak bu sınır geçilmez, yurtta barış dünyada barış mesajı verilmeli idi” diye yazan Hakim Eminağaoğlu için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Erol Sayman isimli bir vatandaş Eminağaoğlu’nun yazdığı bu mesajla “insanları galeyana getirdiğini, Suriye sınırına yürünmesi hususunda teşvik edildiği” gerekçesiyle “Suç işlemeye Alanen Tahrik Etme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'Düşünce açıklaması'

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı savcılık tamamlayarak takipsizlik kararı verdi. Kararda şöyle denildi: “Halen Çankırı hakimi olan şüphelinin üzerine atılı suç işlemeye tahrik suçu yönünde facebook sayfasında yer alan ‘Suriye sınırına toplanıp, herkes el ele tutuşarak bu sınır geçilmez, yurtta barış dünyada barış mesajı verilmeli idi’ şeklindeki beyanının ceza kanunları yönünden tanımının bulunmadığı, şüphelinin internet sayfasında belirttiği görüşlerinin salt düşünce ve kanaat açıklamak şeklinde gerçekleştiği, bu hususunda suç teşkil etmediği anlaşılmakla, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.”

'Barış istemek de suç olur mu?'

Eminağaoğlu Radikal’e yaptığı açıklamada, “sınırda el ele tutuşalım” şeklindeki bir mesajın soruşturma konusu yapılmasına tepki göstererek, şunları söyledi: “Bu mesajın suç olmadığını anlamak için savcılık 4 ay soruşturma yapmış. Takipsizlik kararı bana tebliğ edildiğinde hakkımda böyle bir soruşturma açılmış olduğunu öğrendim. Bu demektir ki, savaş ve savaş çığırtkanlığı olağan yaşam, barış için adım atmak suç ise suç. Hukuk, artık silah gibi barışa karşı doğrultulup, üstünlerin hukuku olarak uygulanıyor! Sözün bittiği noktadayız!”