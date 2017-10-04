Antalya'da fuhuş şebekesi şüphelileri adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2\'si kadın 8 şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yurt dışı bağlantılı kişiler tarafından fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bu kişilerin yurt dışından getirdikleri kadınları fuhuşa zorladıklarını belirledi. 2 aylık takibin ardından geçen pazartesi sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 9\'u Kırgız, 1\'i Moldovalı, 1\'i Rus, 1\'i Özbek kadın ile bu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda yüklü miktarda para ele geçirildi. Müşterilerin, fuhuş için \'gala gecesi\' şifresini kullandıkları belirlendi.

2\'si kadın 8 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar ise ülkelerine gönderildi.



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