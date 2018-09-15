Antalya'da fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

Bülent TATOĞULLARI- Mithat ABAKAN/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da, polis ve jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5\'i kadın 9 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro ekipleri ve jandarma tarafından Finike ilçesi ve kent merkezinde \'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek\' suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Belirlenen 13 adrese düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 3\'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Ö.D., Ö.Ç., E.Ö., M.Ö., S.H.A. ve C.G. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

MANAVGAT\'TA 3 TUTUKLAMA

Manavgat ilçesi Side Mahallesi\'nde ise jandarma ekipleri Azerbaycanlı Zulfiya Sevkozieva ile Gulnara Mamazhanova\'nın apart otel sahibi Yusuf A. ile birlikte Kırgızistan ve Özbekistan\'dan getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdığını belirledi. Otele baskın yapan ekipler, Yusuf A., Zulfiya Sevkozieva ve Gulnara Mamazhanova\'yı gözaltına aldı. Side Jandarma Karakolu\'na götürülen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince \'fuhşa yer temin etmek, fuhşa aracılık etmek ve insan ticareti\' suçlarından tutuklandı. Her iki baskında 7\'si yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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